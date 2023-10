Mãe de bebê que foi levado para educandário faz homenagem de mesversário ao filho

O pequeno Arthur Gael, que foi retirado dos pais no dia 17 de agosto, após denúncias de maus-tratos e abandono feitas pelo Hospital onde estava internado com baixo peso, completa três meses nesta terça-feira (10). A mãe do bebê, Gilmara Furuno, publicou em suas redes sociais os parabéns à criança.

Em um pequeno texto publicado em seus stories do Instagram, carregado de emoção, Gilmara falou sobre a falta que sente do filho e se declarou.

“Feliz mêsvesário filho. Feliz três meses de vida, não tem um dia que a mamãe não sinta saudades, mas logo vamos estar juntinhos para comemorar sua vida. Como tem sido difícil está longe de você. A mamãe te ama!”, disse.

A decisão

No dia 12 de setembro, a Justiça do Acre prorrogou a permanência de Arthur no abrigo por mais 30 dias. Já o Ministério Público do Acre (MPAC) recomendou visitas guiadas dos pais, com acompanhamento psicológico.

Um exame de corpo de delito foi ordenado para esclarecer acerca das lesões encontradas na criança. Os pais de Arthur Gael lançaram uma campanha nas redes sociais, buscando apoio da comunidade para recuperar a guarda do filho, enquanto aguardam a próxima decisão judicial.

Relembre o caso

Uma reviravolta na vida da família da acreana Gilmara Furuno de Melo, 32 anos, vem gerando debate nas redes sociais, quando o filho, Artur Gael, foi tirado da mãe após denúncias feitas por profissionais do Hospital Santa Juliana.

O pequeno Artur Gael, que acabou completando um mês de vida longe dos pais, foi encaminhado ao Educandário Santa Margarida, uma instituição de acolhimento, após alegações de que sua mãe, Gilmara Furuno, não estava cuidando adequadamente dele.