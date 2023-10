Mailza participa de sessão solene do aniversário de 50 anos da OCB Acre

A vice-governadora Mailza Assis participou da sessão solene em comemoração aos 50 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), que aconteceu na manhã desta quinta-feira (5) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), e colocou o governo à disposição das cooperativas acreanas.

Ao todo, cerca de 60 cooperativas atuam regularmente no estado, em sete ramos, são eles: Agropecuário; Crédito; Infraestrutura; Saúde; Trabalho, Produção de Bens e Serviços; Transporte; e Consumo.

Mailza ressaltou a importância do cooperativismo para a sociedade. “Cooperativismo é para quem se preocupa com o desenvolvimento sustentável e para aqueles que acreditam num modelo de vida mais justo”, disse.

A governadora colocou, ainda, o Estado à disposição das cooperativas, destacando os números do cooperativismo no Acre. “São mais de 40 mil cooperados, um número muito grande, levando em consideração a população do nosso estado. O governo está à disposição para ajudar as cooperativas”, frisou.

A sessão solene foi proposta pelo deputado estadual Pedro Longo, que na ocasião, liderou também, a reinstalação da Frente Parlamentar do Cooperativismo no Acre.