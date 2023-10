Maior negócio da história dos games é autorizado pelo Reino Unido

A Autoridade de Mercados e Concorrência do Reino Unido (CMA, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira (13/10) a aprovação da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, naquele que já é considerado o maior negócio da história do mercado dos games.

A operação gira em torno de US$ 75 bilhões (cerca de R$ 378,6 bilhões) e será concluída depois de um imbróglio judicial que se arrastou por quase dois anos.

De acordo com o órgão regulador britânico, a nova configuração da operação, apresentada em agosto pela Microsoft, diminui os danos à concorrência no mercado de jogos eletrônicos. Inicialmente, a CMA havia barrado a compra da Activision pela Microsoft.

A Microsoft venderá os direitos de streaming de jogos eletrônicos da Activision no Reino Unido, incluindo títulos de enorme sucesso, como Call of Duty, para a empresa francesa Ubisoft. Essas franquias não poderão ser recompradas por um período mínimo de 15 anos.

“Com a venda dos direitos de streaming dos jogos da Activision para a Ubisoft, garantimos que a Microsoft não terá muita força neste segmento de rápida evolução”, afirmou a presidente da CMA, Sarah Cardell, após o anúncio.

A Microsoft já havia obtido autorização das agências de regulação de outros países da Europa, da China, do Japão e do Brasil. As maiores dificuldades foram enfrentadas nos Estados Unidos e no Reino Unido.