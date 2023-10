Mais de 20% da população do Acre tem nível superior, aponta pesquisa do IBGE

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) aponta que no Acre mais de 20% da população tem curso superior. A pesquisa compreende o período entre 2010-2023.

Segundo os dados, o Brasil possui 19,2% da população de 25 anos ou mais de idade diplomados que concluíram o ensino superior em 2022, de acordo com dado anual da PNADC. No Acre, esse percentual é de 20,3%.

O Ministério da Educação contabilizou, recentemente, 23% da população em 2023. Historicamente eram 7,9% em 2010 , 6,7% em 2000, 5,7% em 1990, 2,6% em 1980, 2% em 1970, 1% em 1960.

Atualmente há cerca de dez entes federativos na média nacional. A maior está no Distrito Federal com 37% da população com nível superior, a menor no Maranhão (11,4%), conforme a PNADC-A.

Em 2019, as maiores taxas eram de 17% no DF e 11% em São Paulo. Maranhão (3,5%), a média nacional era 7%. Os estados com menores percentuais em 2010 estão hoje na média ou próximo, em 2023.

Em comparação, a média mundial com ensino superior é 40%, de acordo com a Statista. A maior taxa mundial é observada na Coréia S (70%), Canadá (65%), Japão 60%, Reino Unido (55%), Espanha 47%, OCDE 45%, EUA 38%, Alemanha 35%, Colômbia 30%, Itália 28%, Índia 27%, México 25%, África 14%.

A taxa de escolarização bruta no Brasil é 36%. Apesar de termos uma média de 2 milhões de concluintes no ensino médio anualmente, eles não chegam até o ensino superior ou evadem antes do fim do curso.

No Brasil 75% das matrículas em nível superior estão em instituições privadas; similar à taxa mundial. Em relação às modalidades presencial e EAD, apesar da queda presencial, 71% dos alunos matriculados estão nos cursos presenciais.