Mais de 80% das crianças e adolescentes do Acre estão em situação de pobreza, diz Unicef

O relatório da Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil, lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), destacou que o Acre tem 83,9% das crianças e adolescentes vivendo em situação de pobreza.

O lançamento do relatório aconteceu nesta terça-feira (10) e mostrou que apesar do percentual alto, o Acre teve uma redução em comparação com 2019, quando registrou 84,9% de crianças e adolescentes na pobreza.

O estudo apresenta dados nacionais e por estado, destacando a grande diferença regional com relação à pobreza multidimensional no Brasil. Os estados do Norte e Nordeste apresentam, na pesquisa, os maiores índices de meninas e meninos privados de um ou mais direitos.

O relatório “Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil” apresenta uma análise de dados de 2016 a 2022 e analisa o acesso de crianças e adolescentes a seis direitos básicos: renda, educação, informação, água, saneamento e moradia. O documento se baseia na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC) e enfatiza a necessidade de ações coordenadas e urgentes para garantir que cada criança, cada adolescente tenha acesso pleno aos seus direitos.

Pesquisa a nível nacional

Os dados mostram que, mesmo com a pandemia da covid-19, nos últimos anos, o Brasil conseguiu reduzir, de forma lenta, a maioria das privações a que crianças e adolescentes estão expostos. Em todo o Brasil, o percentual de meninas e meninos na pobreza multidimensional caiu de 62,9%, em 2019, para 60,3%, em 2022.