Mais de mil detentos fizeram as provas do Encceja no Acre

Um total de 1.105 detentos se inscreveram para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa (Encceja PPL), que teve seu segundo dia de provas na quarta-feira (18).

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), o número de inscritos deste ano já ultrapassou o total de 2022, quando 762 detentos se inscreveram. O aumento foi de 45% de um ano para o outro.

O encceja teve início na última terça-feira (17) em todo o Brasil, e é destinado a alunos em busca da certificação do Ensino Fundamental. Já o segundo dia é voltado para aqueles que buscam certificação do Ensino Médio.

O exame é destinado a pessoas submetidas a penas privativas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. As inscrições são feitas pelo responsável pedagógico de cada unidade, que representa os participantes na inscrição e certificação.

Para participar do Encceja PPL é necessário ter, no mínimo, 15 anos de idade para quem busca a certificação do Ensino Fundamental; e 18 anos para quem busca a certificação do Ensino Médio.

As provas são organizadas por áreas de conhecimento. As do Ensino Fundamental contemplam quatro provas objetivas com os respectivos componentes curriculares: Ciências, Matemática, Língua Portuguesa com Redação, Inglês, Espanhol, Artes, Educação Física, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Já as provas do Ensino Médio contemplam as seguintes áreas: Química, Física, Biologia, Matemática, Língua Portuguesa com Redação, Inglês, Espanhol, Artes, Educação Física, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.