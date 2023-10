Mais um? Kayky Brito já teria iniciado divórcio de esposa após alta

Ao que tudo indica, mais um casal de famosos chegou ao fim. Após receber alta, 27 dias depois de ser atropelado no Rio de Janeiro, Kayky Brito e sua família já estariam buscando um advogado para oficializar o divórcio do ator com Tamara Dalcanale.

Alguns amigos do ator, ouvidos por Leo Dias, confirmaram que o casamento chegou ao fim. De acordo com o jornalista, o vídeo em que Kayky aparece, possivelmente, flertando com uma mulher não seria a causa do divórcio. Os problemas conjugais do casal já estariam acontecendo antes mesmo do atropelamento.

Web aponta crise entre Kayky Brito e esposa

Kayky Brito recebeu alta hospitalar na última sexta-feira (29/9) após passar 27 dias internado. Ele foi atropelado no Rio de Janeiro. As declarações da família e da esposa do ator, entretanto, deixaram no ar uma possível crise no relacionamento.

Isso porque Sandra e Sthefany Brito, mãe e irmã do artista, comemoraram a alta de Kayky com fotos da família. Entretanto, o que chamou a atenção dos internautas é que Tamara Dalcanale não aparece nos registros.

A situação foi suficiente para que muitos seguidores da família passassem a questionar a ausência da esposa de Kayky Brito. “Ela e os parentes dele não se falam, não? A Sthefany Brito postou foto com ele sem a esposa dele, e a esposa não tirou foto com ele após a alta na casa da sogra”, quis saber uma seguidora.

Outro ponto que chamou a atenção dos usuários das redes sociais foi o depoimento de Tamara. A jornalista deixou agradecimentos aos médicos e a um casal de amigos, que a acolheu enquanto esteve no Rio de Janeiro. “Entendi errado ou a família dele não acolheu ela? Isso não é novidade para mim, cuido do meu esposo sozinha sem ajuda dos familiares maravilhosos”, questionou uma internauta.

Por fim, Tamara contou que deixou o Rio de Janeiro logo após o marido sair do hospital e voltou para Curitiba, aonde espera o amado. Mais uma vez, a web levantou rumores de uma crise entre a jornalista e o ator. “Claramente nesse texto, e nos pequenos detalhes desde o acontecido, os pais e irmã dele não se dão bem com a esposa. Fim”, especulou um usuário.

Até o momento, nem Tamara Dalcanale, nem Sandra ou Sthefany Brito, se pronunciaram sobre os boatos nas redes sociais. Kayky Brito ainda não voltou para a internet após o acidente.