Manoel Gomes, de Caneta Azul, nega noivado e chama ex de interesseira

“Ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, nas minhas contas bancárias. E eu disse que era eu. Com quatro dias que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, do que eu tinha.”

O cantor comentou ainda que a ideia de relacionamento surgiu de Maria Reis. “Ela veio com uma conversa de noivo e eu disse não. Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma para mim e uma para ela. Mas não era como noiva, e ela foi embora”, disse Manoel Gomes.

Ele afirmou ainda que resolveu não seguir com a relação entre os dois por conta do interesse da empresária nos bens dele. “Como ela estava com muita pergunta sobre o que eu tinha, os meus bens, fiquei fora dela. Aí eu não quis nada com ela. Ela passou quatro dias na minha casa, mas foi embora. E não como noiva, porque ela não é noiva minha. Ela está dizendo que é minha noiva? Negativo. Eu não tenho nada de noivado com Maria.”

Outro lado da história de Manoel Gomes

Maria Reis também usou as redes sociais para comentar o caso. Após um story calmo, no qual avisou que contaria a história toda quando parasse de trabalhar, ela compartilhou um vídeo aos prantos e com críticas ao suposto ex-noivo.

“Eu simplesmente não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, ligou para minha mãe, para minhas amigas, para todo mundo, está me fazendo passar de palhaça, de interesseira, de farsa, de marketing”, lamentou.

No perfil de Maria no Instagram, ela compartilhou alguns registros ao lado de Manoel. Em um vídeo, publicado cerca de três horas antes dele negar o noivado, ele chama a mulher de noiva e elogia a beleza dela. “Olá, pessoal, olha que linda a minha noiva. Linda demais. Essa aqui que meu Deus escolheu para mim, mandou. Deus escolheu a hora certa de mandar essa princesa. Realizei meu sonho”, diz ele nas imagens.