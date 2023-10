Marcus Alexandre participa de encontro com a juventude do MDB em Rio Branco

O ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre (MDB) participou neste sábado (7) de encontro com membros da Juventude do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a atividade aconteceu no Buffet Samya, localizado na Vila Ivonete.

O evento contou com a participação de lideranças locais do MDB, membros da Juventude, simpatizantes do partido e convidados especiais. Durante o encontro, foram debatidos temas de interesse da juventude, como oportunidade de trabalho, educação, cultura, esporte e lazer, segurança pública, conectividade, entre outros.

Marcus Alexandre enfatiza que terá encontro com jovens de todos os partidos que compõem o arco de aliança do MDB para ouvir sugestões e os anseios para o futuro.

“Esse é um primeiro encontro meu com a juventude do MDB. Nós estamos trabalhando para que a juventude seja protagonista desse processo que a gente vai viver, de todos os partidos aliados, e nós estamos começando, óbvio, pelo MDB”.

Compromisso de vida com a juventude

Reafirmo meu compromisso de vida com a juventude, com o esporte, com a cultura, com as pautas que são importantes, a educação, a gente precisa ter, mais uma vez, um espaço na prefeitura que valorize o jovem, do estágio às ações da cultura, do esporte, da educação. Eu sempre acreditei e sigo acreditando na força da juventude, nós temos muitos talentos na nossa cidade, que só precisam de oportunidades”, disse Marcus Alexandre.