Marina Silva chega ao Acre neste domingo para comemorar aniversário de reserva florestal

A ex-senadora Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente no Governo Lula, estará de volta ao Acre neste final de semana. Segundo informações, no próximo domingo (8), ela se fará presente na comunidade Cazumbá, Rio Caeté, para participar das comemorações alusivas aos 21 anos de existência da reserva Cazumbá-Iracema.

A programação divulgada previamente indica que as comemorações começam na sexta-feira (6) e se prolongam até segunda-feira (9). Na sexta-feira, a abertura se dará às 18 horas com as falas de autoridades presentes, jantar de confraternização e Noite cultural com músicos locais. “Com grata satisfação, estaremos celebrando 21 anos de criação da Reserva Cazumbá-Iracema, tendo a honra de receber a ministra Marina Silva e outras autoridades. Desse modo, queremos convidar os moradores a estarem conosco nesse evento”, destacou o senhor Nenzinho, presidente da Associação concessionária da reserva e gestor da unidade.

No domingo (8), data em que Marina Silva estará na comunidade, a programação ficou estabelecida da seguinte forma:

6h às 8h: Café da manhã

8h: Recepção da comitiva da Ministra

8h30: Mesa de abertura dos trabalhos do dia – fala das autoridades presentes

10h: Vídeo e fala da demarcação da UC e contexto

10h30: Assinatura da CDRU

10h40: Intervalo para o lanche

11h: Assinatura de créditos do INCRA

12h: Fala das lideranças

12h30: Almoço

14h: Visita da Ministra à comunidade e exposição de fotos

15h: Fala final da Ministra Marina Silva

16h: Embarque da comitiva à Rio Branco

19h30: Jantar coletivo

20h30 às 22h: Noite cultural

Toda programação foi elaborada pela Associação dos seringueiros da Reserva Cazumbá-Iracema em parceria com o Instituto Chico Mendes para a preservação da Biodversidade (ICMbio).

A Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema foi criada por meio do Decreto de 19 de setembro de 2002, nos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, com o objetivo de assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, protegendo os meios de vida e a cultura da população extrativista local.