Bruna Marquezine e Ludmilla estão na lista de mulheres latinas mais influentes do mundo em 2023. A seleção foi feita pela revista Hola! USA na última quarta-feira (11/10) de acordo com as conquistas profissionais e histórias de vida das celebridades. As brasileiras foram consideradas “essenciais” para as jornadas de outras mulheres latinas por todo o continente.

Na publicação, Bruna Marquezine foi exaltada pelo trabalho em Hollywood. “Aos 28 anos, ela tem uma forte presença nas redes sociais, com mais de 40 milhões de seguidores. Também conseguiu um ponto alto na carreira: estrela Besouro Azul, um dos maiores filmes do ano e único, já que é o primeiro do gênero a destacar histórias e personagens latinos. Podemos esperar coisas cada vez maiores dela no futuro próximo”, projeta a publicação. Ludmilla, por sua vez, foi referenciada como uma arista que leva a música brasileira para o cenário global. “É uma das vozes latino-americanas mais emocionantes que estão surgindo atualmente. Com constância subiu em alguns dos maiores palcos do mundo, emocionando os fãs com batidas cativantes, vocais exuberantes e dança envolvente. Além de interprete, ela também é compositora e uma dançarina incrível.”