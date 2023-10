Maternidade de luxo em que Bruna Biancardi está internada tem ‘camarote’ anexo à sala de parto e até adega; veja fotos

A tradicional maternidade paulista foi reinaugurada em 2022. A unidade de saúde, que fica na Vila Olímpia, substituiu a de mesmo nome que funcionava havia décadas na capital paulista. O novo prédio conta com 27 pavimentos e 173 leitos, dos quais 21 atendem gestantes de alto risco, além de 58 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. O estabelecimento tem capacidade para a realização de até mil partos por mês, informou o grupo São Luiz à época da reinauguração.

Quanto custa uma diária na maternidade?

Na maternidade, há 77 quartos mais simples para acomodar todas as gestantes que chegam à unidade. No entanto, todos contam com assistente virtual Alexa, da Amazon (para fazer o check-in, por exemplo, e avisar a enfermaria sobre o choro de bebês), de acordo com reportagem da “Veja” de abril do ano passado. A diária da suíte presidencial chega a custar R$ 12 mil, com um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já o quarto “luxo” sai por R$ 7 mil, a noite.

Lençóis de 400 fios e adega

As acomodações mais luxuosas têm até um camarote anexo à sala de parto — o chamado “life lounge”, onde até dez pessoas são servidas por garçons enquanto esperam o nascimento. Os convidados podem ver a criança a partir de um vidro que, polarizado, fica transparente quando o recém-nascido chega ao mundo. Segundo a “Veja”, uma câmera bate fotos automaticamente do grupo para registrar a reação do primeiro contato com o bebê.