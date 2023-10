Mavie é muito libriana; veja o mapa astral da filha de Neymar e Bruna

Nesta sexta-feira (6), nasceu a tão aguardada filha de Neymar e Bruna Biancardi em São Paulo. Embora o horário exato de nascimento ainda não tenha sido confirmado, é possível explorar o Mapa Astral de Mavie, revelando fortes características librianas em sua personalidade.

Afinal, a filha do jogador e da influencer nasceu com Sol, Mercúrio e Marte em Libra. Além disso, Mavie tem Lua em Câncer e Vênus em Leão.

Vamos entender melhor a seguir as características astrológicas dessa pequena libriana. E se você quiser saber mais sobre si, leia aqui a versão do Mapa Astral grátis, que revela pontos marcantes da sua personalidade.

MAVIE É DO SIGNO DE LIBRA

Libra é um signo regido por Vênus, o planeta do amor, beleza e harmonia (saiba tudo sobre Libra aqui). Portanto, a filha de Neymar e Bruna tende a manifestar como qualidades um bom senso estético e de justiça, gentileza e um dom natural para se relacionar com as pessoas.

Em geral, pessoas librianas também buscam incansavelmente o equilíbrio em todas as áreas de suas vidas, evitando conflitos e esforçando-se pela harmonia.

Além disso, são apreciadores do que é belo, mas devem cuidar para que essa apreciação não se transforme em vaidade. Típicos librianos detestam a injustiça e o desrespeito, sempre buscando promover a justiça e igualdade em suas relações.

LUA EM CÂNCER

Como a Lua mostra como lidamos com as emoções, a Lua em Câncer de Mavie indica uma natureza extremamente carinhosa e afetuosa, especialmente com aqueles a quem ama.

No entanto, é importante ter atenção à tendência de acumular ressentimentos e emoções, pois podem acabar remoendo o passado de maneira desnecessária.

MERCÚRIO EM LIBRA

O planeta Mercúrio representa sua forma de se comunicar, se expressar e sua criatividade. Com Mercúrio em Libra, uma das principais habilidades da filha de Neymar tende a ser compreender os dois lados de uma questão, geralmente aberta e em busca de consenso.

Uma das principais qualidades deste aspecto diz respeito ao espírito tolerante, que defende a liberdade de opinião. No lado negativo, pode ser uma pessoa bastante indecisa.

VÊNUS EM LEÃO

Vênus é o planeta do amor e da harmonia. Quando uma pessoa tem Vênus em Leão, como a filha de Neymar, tende a ser uma pessoa que irradia uma luz que contagia a todos.

Mavie tende a buscar alegria e felicidade, encarando a vida como uma festa. Ela é naturalmente inclinada a aproveitar ao máximo os momentos de diversão e a expressar o amor de maneira calorosa e generosa.

MARTE EM LIBRA

Além do Sol e de Mercúrio, o Mapa Astral de Mavie também apresenta Marte, o planeta da ação e da assertividade, no signo de Libra. Isso sugere que as características librianas de equilíbrio e justiça serão proeminentes em sua personalidade.