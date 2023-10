Mazinho anuncia construção de alojamentos no Estádio Marreirão de Sena Madureira

Com o objetivo de fortalecer o esporte em Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim anunciou diversas melhorias no estádio Marreirão, durante visita a localidade no início da noite desta quinta-feira (19) juntamente com o secretário de finanças, Dr. Getulião Saraiva, a secretária de planejamento, Cláudia Teles, e o vice-presidente do Esporte Clube Sena Madureira, Rutinaldo Queiroz (Choquito).

A ideia do prefeito é buscar emendas parlamentares para a construção de alojamentos no intuito de receber atletas do elenco profissional, e das categorias de base, bem como construir uma praça de alimentação, pista de atletismo, lojas de materiais esportivos para atrair empresários com o objetivo de patrocinar o clube da cidade, entre outras melhorias que farão o estádio Marreirão um dos mais modernos do Acre.

“Vamos fazer de Sena Madureira uma referência no esporte do Acre, tanto em relação a estrutura, como em equipes bem qualificadas. Para isso, conto com o apojo de parlamentares federais, sobretudo a deputada Meire Serafim. Os alojamentos já vão ser construídos nos próximos meses, em nome do Dr. Getulião Saraiva, agradeço o apoio de todos os nossos secretários”, disse o prefeito.

Para o secretário de finanças, Dr. Getulião Saraiva, a construção do espaço de convivência demonstra o quanto o prefeito é empreendedor.“Mais uma vez o Mazinho se mostra um gestor com visão empreendedora quando se propõe a realizar esses investimentos que entrarão para a história de Sena Madureira. Estamos com o projeto já em andamento e nos próximos dias vamos apresentar a maquete, quero dar os parabéns a ele por demonstrar compromisso com o esporte em nosso município”, afirmou.