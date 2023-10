Mazinho está bem melhor e recebeu muitas visitas nesta quarta-feira

Completando dois dias internados para uma série de exames no Hospital do Rim, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim está melhorando do quadro de infecção diagnosticado pelos médicos na última segunda-feira (2).

O estado de saúde do prefeito está melhorando devido o tratamento realizado pela equipe médica da unidade de saúde.

Mazinho, durante esses dias internado, tem recebido muitas visitas. Mas os médicos pediram cautela e mais descanso ao gestor nesse momento de recuperação.

O prefeito está comendo muitas frutas e tomando muito líquido para hidratar o organismo. Ainda não existe previsão de liberação de Serafim. Mas sua recuperação está evoluindo além do esperado.