Mazinho Serafim procura Rio Branco e quer apoio para criar Liga

O prefeito Mazinho Serafim (União) esteve reunido com o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, nessa segunda, 9, e demonstrou a intenção de criar uma Liga de Futebol com os principais clubes acreanos. A ideia é promover a modalidade durante toda a temporada e concorrer com a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

“Fui procurado pelo prefeito (Mazinho Serafim) e tivemos uma primeira conversa. Vamos esperar para saber como será esse planejamento”, comentou Valdemar Neto.

Redes sociais

Nas suas redes sociais, Mazinho Serafim destacou o encontro com Valdemar Neto e colocou a possibilidade de uma ajuda para o Rio Branco por meio de uma emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim (União). A ideia do prefeito é revitalizar o José de Melo e investir no esporte como oportunidades e qualidade de vida.

Aquino x Mazinho

A eleição para a presidência da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) no fim de 2022 colocou em lados opostos o presidente Antônio Aquino e o prefeito Mazinho Serafim.

Após a conquista do título do Estadual Sub-20 pelo Sena Madureira, Mazinho Serafim gravou um vídeo e fez críticas à administração de Antônio Aquino.

Por força do regulamento, Sena Madureira não disputará a Copa São Paulo e, agora, Mazinho Serafim quer a criação de uma Liga.