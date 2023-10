Mazinho Serafim recebe alta do hospital e volta a Sena Madureira nesta terça-feira

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim recebeu alta do Hospital do Rim na manhã desta segunda-feira, 9. O gestor estava em tratamento de complicações renais desde o início do mês de outubro.

Os médicos do Hospital do Rim liberaram o prefeito, tendo em vista que sua saúde foi recuperada, mas com algumas cautelas, e deve seguir uma alimentação mais nutritiva.

“Graças a Deus estamos bem e prontos para continuar nosso trabalho que é ajudar a nossa população de Sena Madureira. Seguirei atendendo as recomendações médicas e volto para o município nesta próxima terça-feira para reunir com nossa equipe e garantir os trabalhos que estão sendo realizados na pavimentação e calçamento de ruas, drenagem e outras obras importantes para o desenvolvimento do município”, destacou Serafim.

No período da tarde, o prefeito atendeu um pedido de reunião com o presidente do Rio Branco Futebol Clube, Neto Alencar. “Vamos tentar ajudar o clube que tem uma história no futebol do Acre e estamos analisando a forma desse apoio”, frisou Mazinho.