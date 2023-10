MC Guimê refaz tatuagem e tampa rosto de Lexa após divórcio: veja

MC Guimê refez a tatuagem que tinha para homenagear a ex-mulher, a cantora Lexa. O cantor publicou uma foto em seu Instagram, nesta terça-feira (17/10), mostrando que reformou o desenho e manteve o rosto de uma mulher.

O desenho com o rosto de Lexa foi feito no início de 2022, poucos meses antes da primeira separação do casal.

Veja aqui a nova tatuagem:

Lexa e MC Guimê anunciaram recentemente o divórcio. Um bailarino da cantora, de acordo com Fabíola Reipert, teria sido o pivô do término dos cantores. Em comentários nas redes sociais, Mariah Cristina, mãe do cantor, expôs a ex de seu filho.

“Não compare [o término deles com o de outra pessoa], pois Lexa sai com o bailarino há dois anos”, declarou a mãe do cantor, após um fã citar a separação de outros famosos.