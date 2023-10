Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio acumula em R$ 29 milhões; veja os números

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.639 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, 30. De acordo com a Caixa, o prêmio acumulou em R$ 29 milhões.

Confira os números sorteados: 49 – 22 – 48 – 08 – 11 – 02

Ainda segundo a Caixa, 86 apostas acertaram a quina e cada uma levou R$ 28.116,34. A quadra teve 6.619 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 521,87 para cada.

O próximo sorteio acontece na terça-feira, 3, às 20h. É possível realizar apostas até às 19 de terça.

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. A Caixa realiza o sorteio ao vivo e, caso prefira, você pode conferir direto do YouTube.