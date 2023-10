Menina de 7 anos morre depois de brincar com balão de aniversário

Que criança não gosta de brincar com bexigas, daquelas encontradas em festas de aniversário? Algo, aparentemente, tão inofensivo acabou tirando a vida de Alexandra Kelly, uma menina de 7 anos, do Tennessee, nos Estados Unidos, no último dia 1 de outubro. Tragicamente, era o balão do seu próprio aniversário.

Pelo Facebook, a mãe da menina, Channa Kelly, contou o que aconteceu. Ela disse que comprou um grande balão arco-íris número 7, inflado com gás hélio, além de “aproximadamente 10 balões de látex com o tema Roblox” para a festa de Alexandra Kelly, no dia 24 de setembro. Uma semana depois, no dia 1 de outubro, ela estava com a filha na sala, enquanto a menina estourava as bexigas que sobraram. Por um instante, ela saiu da sala e, quando voltou, encontrou Alexandra de bruços, no chão.