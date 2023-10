Menino acreano recebe órgão de criança que morreu ao cair de prédio em Goiás

O pequeno Matheus Marques da Silva, de 5 anos, morreu após cair da janela de um apartamento enquanto brincava com seu irmão em Aparecida de Goiânia, Goiás. O caso aconteceu na sexta-feira (13), e ele estava internado desde então, mas não resistiu e teve morte encefálica. A tragédia acabou se transformando em um desfecho positivo para outras famílias, pois seus órgãos foram doados para três crianças, entre elas, uma acreana.

A família decidiu doar os órgãos de Matheus após ser atestada a morte encefálica. Os rins foram para duas crianças em São Paulo, já o fígado contemplou uma criança no Acre.

Entenda o caso

O apartamento da família fica no terceiro andar de um prédio, no Setor Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Matheus caiu de uma altura de 12 metros. Durante brincadeira com o irmão, ele teria se apoiado na rede de proteção da janela de um dos quartos, que arrebentou causando a queda.

O menino estava internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde que o acidente aconteceu, e chegou a passar por cirurgia, no entanto não resistiu e teve morte encefálica.

Matheus completaria seis anos no dia 28 de outubro. A polícia Civil está investigando o caso.