Mês das crianças: “Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso” marca as estreias de outubro no cinema

“Jogos Mortais X” continua em cartaz

Mais três filmes estreiam no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, nesta quinta-feira (5). Os longas “Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso”, “O Protetor: Capítulo Final” e “Rodeio Rock” marcam as estreias de outubro e são opções divertidas para quem busca um bom entretenimento. Além disso, a pré-venda para o filme “O Exorcista: O Devoto” também está disponível.

Outubro é considerado o mês das crianças e a animação “Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso” é uma ótima pedida para levar os pequenos para curtirem e se divertirem. No longa, os filhotes da Patrulha Canina ganham poderes após um meteoro mágico cair em Adventure City. Para Skye, seus novos poderes são um sonho que se tornou realidade.

Mas, as coisas tomam um rumo inesperado quando o arqui-inimigo dos filhotes, Humdinger, escapa da prisão e se une a Victoria Vance, uma cientista maluca, obcecada por meteoros, que vai tentar roubar os poderes deles. Correndo o risco de colocar toda a população de Adventure City em sério perigo, a Patrulha Canina precisará, mais do que nunca, se manter unida para deter os inimigos antes que seja tarde demais e Skye precisará aprender que até o menor dos cães pode fazer uma grande diferença.

Em “O Protetor: Capítulo Final”, – terceiro, e último, filme da franquia O Protetor – Robert McCall (Denzel Washington) não consegue descansar o suficiente, desde que desistiu de sua vida como assassino do governo. Ele quer ajudar as pessoas ao seu redor e tem lutado para reconciliar as coisas horríveis que fez no passado.

Agora, morando no sul da Itália, ele logo descobre que seus novos amigos estão sob o controle dos chefes do crime local. Com os eventos se tornando mortais, McCall se torna um protetor ao enfrentar a máfia. Quando alguém é injustiçado, o ex-agente do governo reativa suas habilidades e sai como um exército de um homem para realizar a justiça vigilante.

Já a comédia romântica brasileira “Rodeio Rock” acompanha dois músicos idênticos (interpretados por Lucas Lucco) em aparência, mas muito diferentes em seus corações: Hero é um roqueiro muito talentoso, mas pouco reconhecido; Sandro é o sertanejo mais famoso e polêmico do Brasil. Hero tem aversão a tudo que ele considera “comercial”, chegando a ser intransigente, principalmente por ser extremamente parecido com o maior cantor sertanejo do Brasil, Sandro Sanderlei.

Após uma cirurgia deixar o sertanejo em coma, o roqueiro é convencido a aceitar o convite de se passar por Sandro em sua grande turnê pelo país. Mas a viagem não vai ser tão simples, já que Hero conhece a ex-namorada de Sandro, Lulli (Carla Diaz), e se apaixona pela garota. Agora ele precisa decidir entre contar a verdade e ter uma chance de conquistar a mulher que ama, ou aproveitar a oportunidade única e experimentar a fama e o sucesso que sempre buscou.

Pré-venda

O filme de terror “O Exorcista: O Devoto” tem pré-estreia marcada para o dia 11 de outubro e a pré-venda dos ingressos, no Cine Araújo, já está disponível. O longa é a sequência do clássico de 1973 que acompanha uma menina de 12 anos que é possuída por uma misteriosa entidade demoníaca, forçando sua mãe a buscar a ajuda de dois padres para salvá-la.

Nesta versão de 2023, desde a morte de sua esposa grávida em um terremoto no Haiti, há 12 anos, Victor Fielding tem criado sua filha Angela sozinho. Porém, quando ela e sua amiga Katherine desaparecem na floresta, e retornam três dias depois sem memória do que aconteceu com elas, desencadeia uma série de eventos que obrigará Victor a confrontar o mal e buscar a única pessoa viva que testemunhou algo parecido antes: Chris MacNeil.

Além de “Jogos Mortais X”, os filmes “Os Mercenários 4”, “Ruim pra Cachorro”, “A Freira 2”, “Resistência” e “Som da Liberdade” também estão em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias. Os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Via Verde Shopping é o primeiro shopping da cidade de Rio Branco. Inaugurado em 2011, é um espaço para boas experiências, compras, entretenimento, gastronomia e conforto.

Está localizado na região de principal expansão da capital acreana. Com ABL de 28 mil m², o empreendimento oferece um mix de 101 marcas, incluindo marcas líderes como Renner, Riachuelo, Marisa, C&A e O Boticário, e algumas exclusivas no Estado.

O único shopping da cidade conta também com seis salas de cinema stadium e premium, com tecnologia de última geração, 3D, tela maxscreen e diversas opções de lazer e entretenimento.

Mais do que um centro de compras e lazer, o Via Verde Shopping é um equipamento social que atende a cerca de 350 mil pessoas por mês e já beneficiou milhares de pessoas com iniciativas sociais, como ações de incentivo de adoção de animais, doação de sangue, arrecadação de roupas, acessórios e alimentos não-perecíveis, além de campanhas voltadas à valorização das mulheres. Saiba mais em https://www. viaverdeshopping.com.br/index. php.