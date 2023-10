Mia Khalifa revela ser muito monogâmica e lamenta passado no pornô: ‘Sinto pena daquela pessoa’

Há uma década, a libanesa de 30 anos assinou o contrato que mudou a sua vida para sempre. Mal sabia ela que apenas dois anos e 37 filmes depois seriam suficiente para torná-la a atriz mais pesquisada na plataforma pornô mais popular do mundo. E isso se perpetuou por anos e anos mesmo com seu último trabalho no ramo sendo lá em 2015. Na ocasião, é claro, não tinha ideia de que estaria vendendo a sua imagem, seu corpo, para sempre.

Depois de sofrer com essa exposição ‘eterna’, conseguiu colocar a cabeça no lugar para, de alguma forma, continuar a vida. “Quando trolls me atacam com comentários nojentos no Twitter e usam minhas fotos [da época de atriz pornô], não me reconheço naquela pessoa. E sinto pena dela, por onde ela estava mentalmente e por quão pouco eu me amava e me respeitava, por como tentava ganhar a aprovação dos outros.”