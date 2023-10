Ministro da Educação, Camilo Santana chega ao Acre na próxima semana; veja agenda

O Ministro da Educação, Camilo Santana, vem ao Acre na próxima semana para participar da cerimônia de inauguração da reitoria do Instituto Federal do Acre (Ifac). A cerimônia está marcada para o dia 26 de outubro, às 9h, e será realizada na reitoria do Ifac, situada na Via Chico Mendes, em Rio Branco (AC).

A inauguração faz parte de um pacote de investimento que somam cerca de R$ 25 milhões para a educação profissional e tecnológica acreana. A sede da reitoria contou com recursos na ordem de R$ 13 milhões de investimento, sendo parte dos valores resultantes de emenda parlamentar de bancada. A unidade administrativa conta com mais de R$ 4 mil m² de área construída.

“É um momento de muita felicidade, porque todas as nossas unidades têm sede própria e a única que faltava era a reitoria, que hoje comporta 200 servidores. É um momento histórico para todos. Além de entregarmos a sociedade lindas estruturas também alcançamos ótimos indicadores, com nota máxima na avaliação dos nossos cursos superiores pelo MEC”, afirmou a reitora do Instituto Federal do Acre, Rosana Cavalcante.

Dentre as obras que serão inauguradas nos próximos meses pelo Ifac está o campus Baixada do Sol. localizado na região da Transacreana, na antiga Escola da Floresta, o espaço conta com 450 hectares e recebeu R$ 5,1 milhões de investimento.

O local conta com salas de aula, auditório, laboratórios, refeitório, biblioteca, estacionamento, além de áreas destinadas para pesquisas e atividades práticas.