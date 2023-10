“Momento de muita emoção”, diz Alysson Bestene em procissão do Círio de Nazaré

O secretário de Governo do Acre, Alysson Bestene (Progressistas), ao lado da esposa e do governador Gladson Cameli, acompanhou a procissão do Círio de Nazaré neste domingo (8), em Rio Branco. O evento religioso, marcado por uma profunda devoção, reuniu milhares de fiéis em uma demonstração pública de fé.

Em uma entrevista concedida ao ContilNet, Alysson Bestene compartilhou seus sentimentos durante a procissão e destacou a importância desse momento para ele e sua família.

“Acima de tudo é o que prevalece. A gente como cristão vivenciar esse momento, de pé e através de Nossa Senhora. Eu sou um devoto de Nossa Senhora e sempre que posso dentro das minhas orações, os pedidos que eu faço, a interseção, ela sempre proporcionou na minha vida e da minha família, então é o momento da gente vivencia momentos de fé, pedindo sempre a proteção divina. Que Nossa Senhora sempre passe na frente protegendo a mim, a minha família e as famílias da nossa cidade, especialmente Rio Branco e o estado do Acre como um todo”, disse.

Alysson disse ainda que é um momento de muita emoção, compartilhando com a esposa, acompanhar a procissão e ver o momento de fé de todas as pessoas. “Eu vim mais para agradecer e sempre a gente deixa um pedido de paz, de muita saúde e proteção sempre para o Estado do Acre, acima de tudo, as famílias do nosso estado, que tenham sempre a perseverança na fé e que supere as dificuldades que todos nós temos no dia a dia”, completou.