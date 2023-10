Monitorado por tornozeleira eletrônica é executado com vários tiros na capital

Monitorado por tornozeleira eletrônica, Djair Costa Lima, 27 anos, foi executado com vários disparos na tarde deste sábado (21) por volta das 17 horas, na praça do SEJA, localizada no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco (AC).

De acordo com relatos de testemunhas, Djair estava participando de uma partida de futebol em uma das quadras da praça quando dois homens se aproximaram dele portando armas de fogo. Sem piedade, os criminosos abriram fogo contra Djair, efetuando mais de sete disparos.

O pai da vítima, consternado com a perda de seu filho, afirmou que Djair já estava sob monitoramento através de uma tornozeleira eletrônica devido ao seu envolvimento com uma facção criminosa na cidade. Além disso, Djair já possuía registros de pelo menos três processos criminais em seu CPF.

A equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou rapidamente ao local, no entanto, os paramédicos constataram o óbito de Djair, que foi atingido por vários disparos, sendo um deles na cabeça, provavelmente o tiro fatal.

A Polícia Militar foi imediatamente chamada e isolou a área do crime, realizando buscas no intuito de encontrar os autores do homicídio. Além disso, equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram mobilizadas para realizar os procedimentos necessários e encaminhar o corpo de Djair para a sede do IML.

Agentes da Polícia Civil, pertencentes à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local para colher informações e iniciar as investigações visando determinar a motivação e a autoria desse mais um chocante assassinato que abala a cidade de Rio Branco.