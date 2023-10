Moradores fazem protesto, fecham rodovia AC-40 e causam engarrafamento na capital

O local é considerado de difícil acesso, pois as ruas que dão mobilidade naquela região, ainda não possuem asfalto. Os moradores resolveram fechar a rodovia AC-40 no km 05, que liga os municípios de Rio Branco a Senador Guiomard em busca de melhorias. Segundo os manifestantes, são mais de 200 famílias que residem naquela comunidade.

Pessoas com deficiência, crianças e idosos são os que mais sofrem, segundo os manifestantes.

O bloqueio da rodovia iniciou logo cedo, por volta das 06h da manhã e até as 07h30 nenhum representante da Prefeitura tinha chegado no local.

A Polícia Militar esteve presente, para resguardar a integridade dos manifestantes, mesmo assim, uma jovem foi agredida, e teve sofreu um corte na perna.

“Estamos procurando melhorias. Nós estamos procurando nossos direitos, não queremos confusão com ninguém. Lá tem cadeirante, crianças para ir para aula, criança com câncer que faz tratamento e com essa chuva a gente não tem como sair. Estamos procurando nossas melhorias”, disse Marileide Maciel, moradora do Ramal do Canil.

Veja fotos: