Morre Moreira Alves, ministro do STF que declarou a Constituinte em 87

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) José Carlos Moreira Alves morreu nesta sexta-feira (6/10), em Brasília, aos 90 anos. Ele estava internado em hospital da capital, mas não resistiu. Teve falência múltipla dos órgãos.

Moreira Alves nasceu na cidade de Taubaté, em São Paulo e foi nomeado como ministro do STF por decreto de 18 de junho de 1975 do então presidente Ernesto Geisel, na vaga decorrente da aposentadoria de Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello. Ele tomou posse no cargo em 20 do mesmo mês.

Presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 21 de agosto de 1981 a 11 de novembro de 1982 e a Suprema Corte de 9 de dezembro de 1982 a 24 de fevereiro de 1985. Nessa condição, ocupou a Presidência da República, de 7 a 11 de julho de 1986, em substituição ao presidente José Sarney.

Foi Moreira Alves, como ministro do STF, que declarou instalada a Assembleia Nacional Constituinte, em 1º de fevereiro de 1987, que elaborou a atual Constituição Federal.