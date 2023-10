Morte de marceneiro, concurso MPAC e outras; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Marceneiro é brutalmente assassinado com pauladas e facadas; IMAGEM FORTE

A manhã desta segunda-feira (16) foi marcada por um acontecimento trágico em Sena Madureira. Segundo informações, o marceneiro Nacife Passos, conhecido como “Bodó da serraria”, foi vítima de assassinato no polo moveleiro de Sena, que fica na estrada de Manoel Urbano.

Ministério Público do Acre abre concurso com diversas vagas; salário chega a R$ 6 mil

O Ministério Público do Acre (MPAC) divulgou na edição do Diário Eletrônico do órgão, nesta segunda-feira (16), a abertura de concurso público com 45 vagas.

TERÇA-FEIRA

Homem que assassinou marceneiro chegou ao local do crime na madrugada e armou emboscada

Em um curto espaço de tempo, investigadores da Polícia Civil de Sena Madureira conseguiram elucidar o bárbaro assassinato do marceneiro Nacife Oliveira Passos, 52 anos, conhecido como “Bodó da serraria”. Na tarde desta segunda-feira (16), foi preso Antônio Benedito da Souza Conceição, 36 anos de idade, vulgo “Bené”, apontado como o autor do crime.

Adolescente mata o próprio irmão de 14 anos com tiro na testa: “Sem querer”

Um homicídio foi registrado no município de Seringal Colombo, no Rio Murú, na zona rural de Tarauacá, interior do Acre, na última terça-feira (10), quando um adolescente de 15 anos teria matado o irmão de 14 anos com um tiro na testa. Segundo informações, os dois eram irmãos e o mais velho, suposto autor do crime, teria ganhado um rifle aos 12 anos, para caçar. Essa arma teria sido substituída por uma espingarda calibre 36.

QUARTA-FEIRA

Quem merece ser a Musa do Intermed da Fronteira? Vote agora!

Nos dias 20, 21 e 22 deste mês, a cidade de Epitaciolândia será o palco do aguardado Torneio Intermed, um torneio de futsal organizado com entusiasmo pelos estudantes do curso de medicina. Batizado de “Intermed da Fronteira,” o evento esportivo promete reunir equipes representando três universidades da região: Universidade Amazônica Pando, Universidade Domingo Sávio e Universidade Privada Cosmos.

Mais uma vítima denuncia psicólogo acusado de estupro durante atendimentos no Acre

No último mês, um psicólogo da rede pública da Prefeitura de Feijó teve a prisão decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca do município, após acusação de estupro de uma paciente.

QUINTA-FEIRA

Acreana vende rifa para retomar sonho de concluir Medicina; saiba como ajudar

A jovem estudante Adria Lorrana dos Santos Ferreira, de 26 anos, iniciou nas redes sociais uma rifa com o objetivo de arrecadar fundos para retomar o sonho de concluir o curso de Medicina em uma faculdade particular de Rio Branco.

Após mais de 30 anos, senador acreano retorna ao Estado após ser eleito pelo Rio Grande do Norte

A reunião da CPI do Senado Federal, que investiga a atuação de ONGs na Amazônia Brasileira, esteve realizando diligências no Acre, trouxe de volta à capital, um senador nascido em Rio Branco, que fez carreira política no Rio Grande do Norte.

SEXTA-FEIRA

Sessão que iria analisar empréstimo de Bocalom não tem quórum e nem parecer jurídico

A sessão extraordinária na Câmara Municipal de Rio Branco que iria analisar o pedido de empréstimo de R$ 340 milhões do prefeito Tião Bocalom, que estava marcada para acontecer nesta sexta-feira (20), precisou ser remarcada para a próxima semana.

Lula veta Marco Temporal e livra todas as terras indígenas do Acre de perder demarcação

O presidente Lula decidiu vetar parcialmente nesta sexta-feira (20), o PL que estabelecia o Marco Temporal de demarcação de Terras Indígenas do país.