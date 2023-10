Motorista de aplicativo é sequestrado e abandonado em área de mata

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu um chamado informando sobre o suposto sequestro de um motorista de aplicativo, em Cruzeiro do Sul. O veículo foi encontrado abandonado próximo a uma área de mata.

A vítima, identificada como Arão da Cruz Sena teria aceitado a solicitação de viagem de uma mulher. Ao chegar no local combinado, a suspeita entrou em seu carro, em seguida, três homens armados também entraram no veículo obrigando-o a dirigir.

Cerca de 700 metros depois, os criminosos o forçaram a parar o veículo e o retiraram do carro a força, levando-o para uma área de mata próximo, onde teria sido agredido com socos. De acordo com Arão, os assaltantes roubaram seu celular, as chaves do veículo e o liberaram.

Ao chegar no local onde o veículo foi encontrado, a polícia se deparou com vários veículos e outros motoristas de aplicativos, que já haviam se mobilizado nas buscas pela vítima. Na ocasião, Arão também já estava presente no local, visivelmente abalado e em estado de exaustão. Colegas do motoristas disseram que ele surgiu de dentro da mata.

A polícia tentou dialogar com Arão para avaliar se ele necessitava de atendimento médico. Durante a conversa, o motorista desmaiou e precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em uma viatura policial. Durante o caminho para a unidade, ele recuperou a consciência, mas apresentava palidez e dificuldade na fala. Na UPA, foi atendido por uma equipe médica que diagnosticou seu mal-estar como decorrente do estresse da situação.

O caso está sendo investigado e as autoridades seguem realizando rondas na localidade, a pé e também de viatura, na tentativa de localizar os suspeitos no sequestro.