Motorista de aplicativo passa por momentos de terror em assalto na capital

Na noite desta quarta-feira, por volta das 18h20, um motorista de aplicativo enfrentou momentos de terror enquanto atendia a um chamado no centro da cidade de Rio Branco, próximo ao Parque da Maternidade. O que parecia ser apenas mais uma corrida comum rapidamente se transformou em um pesadelo.

Ao chegar ao bairro Belo Jardim 1, no segundo distrito da capital acreana, o motorista foi surpreendido por dois assaltantes, identificados como Gerônimo Ribeiro dos Santos, de 19 anos, e Diego Silva do Nascimento, de 37 anos, este último estudante da UFAC. Armados com uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 22, munida de várias munições intactas, os criminosos anunciaram o assalto e exigiram o veículo.

Entretanto, a vítima, que já sofria de hipertensão, começou a passar mal sob o estresse da situação. Diante disso, os assaltantes decidiram abandonar o motorista e fugiram a pé. Na tentativa de escapar, eles tentaram entrar em um ônibus que passava nas proximidades, o que gerou pânico entre os passageiros, uma vez que Diego ainda segurava a arma nas mãos.

Por coincidência, uma equipe do Tático do segundo batalhão estava próxima ao local e notou a atitude suspeita dos criminosos. Rapidamente, realizaram um cerco dentro do coletivo e conseguiram prender os dois indivíduos.

Segundo informações fornecidas pelas autoridades policiais, Gerônimo Ribeiro dos Santos e Diego Silva do Nascimento já possuíam diversas passagens pela polícia. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e estão agora à disposição da justiça.

O motorista de aplicativo, que viveu momentos de tensão e pânico, sofreu algumas escoriações pelo corpo. Abalado pela experiência traumática, ele relatou: “Amanhã é meu aniversário. Olha o que ganhei de presente.”, descreveu.