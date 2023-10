Movimento cultural marca presença no lançamento de editais da Lei Paulo Gustavo

Na tarde desta segunda-feira (9), o governo lançou editais da Lei Paulo Gustavo, que somam R$ 22 milhões. O lançamento que aconteceu no Museu dos Povos Acreanos contou com a presença de diversas autoridades e representantes de movimentos culturais.

O diretor de cinema Sérgio de Carvalho, conhecido principalmente pelo filme Noites Alienígenas, afirmou que os editais são uma conquista do movimento cultural de todo o país, junto com os parlamentares, gestores de cultura e principalmente do movimento cultural brasileiro.

“O movimento cultural brasileiro sofreu muito com a pandemia e a Lei Paulo Gustavo nasce ali como uma forma de fomentar a economia criativa e de dar dignidade para os fazedores de cultura. Eu tenho certeza que aqui no Acre vai ser um sucesso”, explica.

Sérgio de Carvalho disse ainda que a Fundação Elias Mansour teve respeito com os fazedores de cultura. “Sempre ouvindo, discutindo, então tenho certeza que a gente vai ter muitos bons filmes, muitos projetos bonitos nos próximos anos, resultados aqui da Paulo Gustavo”, disse.

Questionado se pretende escrever algum projeto para os editais, Sérgio de Carvalho afirmou que tentará pelo edital de Áudiovisual, de R$ 15,6 milhões.