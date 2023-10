MPAC solicita aumento do tempo de visita em presídio de Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) pediu ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), o aumento do tempo de visita, de três para quatro horas, no presídio Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco.

O pedido foi feito pelo promotor de Justiça Tales Tranin, que responde pela 4ª Promotoria Criminal – Vara de Execução de Penas no Regime Fechado da Comarca de Rio Branco.

Segundo informação dada pela assessoria do MPAC, a mudança tem o intuito de compensar a espera de familiares nas filas para serem revistados, além do tempo que levam para desocupar o espaço de visitas, que costuma acontecer meia hora antes do término estipulado pelo Iapen.

Em virtude dos fatos, as visitas reduzem em uma hora, restando apenas duas horas disponíveis para os familiares e detentos. O problema seria um dos motivos da greve de fome deflagrada pelos presos na semana passada.

Após o pedido, a justiça vai decidir se deve ser efetivado o aumento em uma hora no tempo de visitas.