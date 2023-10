Mulher atingida com tiro de espingarda na cabeça pelo marido precisa de cirurgia em SP

A dona de casa Naiane Dias de Freitas, 36 anos, vítima de uma tentativa de feminicidio na estrada de Manoel Urbano, continua internada no Pronto-Socorro de Rio Branco. Ela foi atingida com um tiro de espingarda na cabeça, desferido pelo próprio marido.

SAIBA MAIS: Marido tenta matar a própria esposa com tiro na cabeça, e os dois vão parar no PS

De acordo com familiares, Naiane vai precisar viajar para São Paulo para fazer uma cirurgia reparadora, visto que, ficou com o rosto deformado. Sem dispor de condições financeiras para arcar com as despesas, a família está pedindo ajuda às pessoas de bom coração.

“Pedimos à população que nos ajude com qualquer quantia. É um momento muito difícil, mas agradecemos a Deus por ela estar viva”, comentou um familiar.

O caso em questão se deu na altura do km 60, da BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano. Após tentar matar a esposa, Adriano Queiroz tentou se suicidar.