Mulher e amante são suspeitos de tramar homicídio de marido

Uma mulher, 31, e o amante dela, 38, foram presos pela Polícia Civil, na noite desta segunda-feira (2), suspeitos de tramar o homicídio de um homem de 39 anos, que era marido da suspeita.

O crime teria ocorrido no final da tarde de domingo (1º), em frente a uma casa de saúde, no Bairro Coronel Izalino, em Muriaé.

Segundo investigação da Polícia Civil, momentos antes do homicídio, a mulher teria feito contato com o homem considerado um possível suspeito de ser o autor do crime. A ação chamou atenção dos oficiais, que compareceram ao velório da vítima, e a participação da esposa no crime começou a ser cogitada. Questionada, ela teria confessado a trama.

Como o homem não tinha desavenças, as investigações começaram a apontar um eventual crime passional, conforme explicou o delegado Glaydson de Souza, por meio da assessoria da Polícia Civil. “Confrontada com os elementos que já havíamos colhido, ela acabou por confessar, inclusive afirmando que ela e o amante estavam tentando matar o marido há cerca de um mês, das mais variadas formas, como por exemplo, envenenamento, falso assalto, entre outros”, explicou.

O executor receberia um montante de R$ 4 mil para realizar o homicídio, que seriam pagos com o dinheiro da própria vítima. A policia cumpriu um mandado de busca e apreensão nas casas dos suspeitos. Embora o executor esteja foragido, foram encontradas as roupas utilizadas no momento do crime. Já os investigados foram encaminhados ao sistema prisional. A operação foi denominada Viúva Negra pela Polícia Civil.