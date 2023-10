Mulher é denunciada por amarrar e tentar asfixiar o marido durante sexo

“No momento em que a vítima ficou imóvel, a acusada começou a proferir insultos [contra o marido, que terá identidade preservada] e a dizer que se casou com o objetivo de ficar com os bens do companheiro, incluindo a casa e o carro. Após finalizar as ofensas, ela teria iniciado o estrangulamento”, afirma o autor da denúncia, o promotor do Ministério Público Gustavo de Souza.