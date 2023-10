Mulher é flagrada pela PF com “ovos misteriosos” escondidos no sutiã

Policiais federais e agentes de proteção da aviação civil apreenderam sete ovos de espécie não identificada escondidos nas roupas íntimas de uma passageira de um voo internacional.

Durante a fiscalização de rotina, na área de embarque do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR), uma passageira com destino à cidade de Assunção, no Paraguai, foi submetida à revista pessoal.

Na abordagem, foram encontrados os ovos escondidos dentro do sutiã da passageira, que alegou que seriam para sua alimentação. O caso ocorreu na última sexta-feira (13/10).

Ovos

A mulher, de nacionalidade argentina, informou que adquiriu os ovos de um tipo de codorna e os levaria para Assunção. Após ser ouvida, a passageira foi liberada para prosseguir viagem, e os ovos foram encaminhados ao Parque das Aves, para avaliação e identificação da espécie.

A Polícia Federal (PF) ressaltou que o transporte de ovos sem a devida autorização configura o crime de tráfico de animais silvestres, concorrendo com as mesmas penas de quem mata, persegue, caça, apanha, utiliza e vende espécimes da fauna.