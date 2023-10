Mulheres evangélicas pagam até R$ 3 mil para encontrar marido

Não é raro ver mulheres jovens ou maduras, heterossexuais, reclamando da dificuldade em encontrar um parceiro. Essas queixas estão presentes tanto nas redes sociais quanto nas conversas de bar e, por que não, nas igrejas.

Veio daí uma oportunidade de negócio. A comunicadora Natália Varela Alves, de 47 anos, enxergou a dor do mercado, para citar um termo publicitário da moda, e lançou um curso para mulheres em busca do varão perfeito.

Trata-se do “Quero Casar”, projeto que conta com palestras presenciais, curso online e até mentorias individuais. O custo (ou investimento) é de até R$ 2.899 no pacote de palestras, que inclui três noites hospedadas em um hotel de luxo no Leblon, no Rio de Janeiro, e um passeio no Cristo Redentor.

“O desejo de casar está presente na vida da grande maioria das mulheres”, lembra Natália no livro que leva o mesmo nome de seu projeto. A passagem foi registrada pelo jornal Folha de S. Paulo, que cobriu o evento.

“Ainda pequenas, se imaginam vestidas de noiva, deslumbradas para o grande dia. As bonecas tornam-se filhas, e já contemplam, na doce inocência, o sonho da família feliz”, analisa Natália em outro trecho da obra literária.

Segundo a comunicadora, esse sonho cai por terra se falta preparo emocional e é aí que entra seu curso. “Estou aqui para te ajudar! Os projetos de Deus jamais terão prazo de validade”.