Mundial de LOL 2023: veja tabela, times e jogos da LOUD no Play-In

Você poderá assistir aos jogos do Mundial de LOL 2023 em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch ou no YouTube. A seguir, confira todos os detalhes sobre o Play-In da competição mais importante do MOBA da Riot Games e saiba como será o caminho da LOUD para buscar a classificação à fase principal.

Equipes no Play-In

Além da brasileira LOUD, outras seis equipes participantes se classificaram após levantarem a taça ou ficarem com o vice-campeonato de outras regiões consideradas emergentes no competitivo de League of Legends. A oitava e última vaga será definida pelo vencedor do World Championship: Worlds Qualifying Series, novidade na competição e que acontece na segunda-feira (9). Em resumo, será uma melhor de cinco partidas entre Golden Guardians e Team BDS, os dois times que ficaram com a quarta colocação na América do Norte e na Europa, respectivamente. A vencedora avança para o mundial.

Na tabela abaixo, você confere todas as equipes da fase de entrada e suas respectivas regiões:

Mundial de LOL 2023 – Equipes no Play-In Equipe Região Forma de Classificação LOUD Brasil Campeã do CBLOL PSG Talon Taiwan/Hong Kong/Sudeste Asiático Campeã da PCS CTBC Flying Oyster Taiwan/Hong Kong/Sudeste Asiático Vice-campeã da PCS Rainbow7 América Latina Campeã da LLA GAM Esports Vietnã Campeã da VCS Team Whales Vietnã Vice-campeã da VCS DetonatioN FocusMe Japão Campeã da LJL Golden Guardians / Team BDS América do Norte / Europa Vencedor do World Championship: Worlds Qualifying Series

Formato do Play-In

A fase de entrada do Mundial de LOL 2023 utilizará do formato de grupos. Os oito times presentes foram divididos em dois blocos com quatro integrantes cada. Os confrontos foram decididos em sorteio realizado logo após a série que decidiu o título europeu na LEC Season Finals 2023, no dia 12 de setembro. Veja os grupos na tabela abaixo:

Mundial de LOL 2023 – Grupos do Play-In Grupo A Grupo B GAM Esports CTBC Flying Oyster LOUD DetonatioN FocusMe PSG Talon Golden Guardians ou Team BDS Rainbow7 Team Whales

Durante a fase inicial, todos os jogos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Os grupos também funcionarão no formato de double elimination, o que significa que um time só será eliminado se for derrotado em duas oportunidades. Assim, avançam para a segunda rodada do Play-In apenas os dois melhores times de cada grupo. Como são quatro equipes por grupo, os esquadrões precisam de apenas duas vitórias para seguirem vivos na fase de entrada.

No Play-In Round 2, as quatro melhores equipes serão colocadas em uma chave de eliminação simples. O líder do Grupo A enfrenta o segundo colocado do Grupo B e vice-versa. Ambas as séries serão decididas em séries melhores de cinco partidas (MD5). Com isso, as duas vencedoras conquistarão as últimas vagas para o Swiss Stage, a fase principal do Mundial de LOL 2023.

Rivais da LOUD no Grupo A

A LOUD no Mundial de LOL 2023 terá pela frente a PSG Talon (Taiwan), a GAM Esports (Vietnã) e Rainbow7 (América Latina). Para começar, o esquadrão de Taiwan foi responsável pela eliminação da equipe no Mid-Season Invitational 2023 (MSI) após uma série bastante controlada. A PSG conta com uma base muito semelhante, mas chega ao mundial com um reforço de peso: Huang “Maple” Yi-tang, um experiente mid laner conhecido por sua ótima passagem pela Flash Wolves, com dois Top 4 em torneios MSI.

Já a GAM Esports domina a liga da sua região há muito tempo e costuma dar trabalho para equipes das principais ligas em torneios internacionais. O nome mais conhecido da lineup é o do caçador Đỗ “Levi” Duy Khánh, mas o atirador Nguyễn “Slayder” Linh Vương vem roubando os holofotes do astro.

Por fim, a Rainbow7 pode ser considerada, em teoria, a equipe mais fraca do grupo. Porém, a equipe campeã latino-americana não pode ser subestimada, já que dominou de ponta a ponta a LLA. Sem falar que o experiente caçador Sebastián “Oddie” Niño vive um dos melhores momentos de sua carreira.

Calendário do Play-In

Primeira Rodada

Terça-feira, 10 de outubro

4h – PSG Talon x Rainbow7 (Grupo A)

7h – GAM Esports x LOUD (Grupo A)

Quarta-feira, 11 de outubro

4h – CTBC Flying Oyster x DetonatioN FocusMe (Grupo B)

7h – Golden Guardians ou Team BDS x Team Whales (Grupo B)

Quinta-feira, 12 de outubro

4h – Série dos Vencedores (Grupo A)

7h – Série dos Vencedores (Grupo B)

Sexta-feira, 13 de outubro

4h – Série de Eliminação (Grupo A)

7h – Série de Eliminação (Grupo B)

Sábado, 14 de outubro

4h – Série Decisiva (Grupo A)

7h – Série decisiva (Grupo B)

Segunda Rodada

Domingo, 15 de outubro