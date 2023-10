Musk perde US$ 25 bilhões com Tesla, mas continua o mais rico do mundo

O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), da Tesla e da SpaceX, viu sua fortuna diminuir em quase US$ 25 bilhões, mas continua em primeiro lugar no ranking das pessoas mais ricas do mundo elaborado pela revista Forbes, atualizado em tempo real.

A fortuna de Musk diminuiu US$ 24,8 bilhões por causa do derretimento das ações da Tesla, fabricante de carros elétricos comandada pelo empresário. Os papéis da companhia desabaram quase 10% depois da divulgação do resultado trimestral da empresa.

Mesmo assim, Musk seguia como a pessoa mais rica do mundo, de acordo com a Forbes, com US$ 231 bilhões acumulados até quinta-feira (19/10).

A Tesla fechou o terceiro trimestre deste ano com um lucro líquido de US$ 1,853 bilhão, de acordo com dados do balanço financeiro da companhia, divulgado na quarta-feira (18/10).

O resultado, que veio abaixo das estimativas do mercado, representa uma queda de 44% em relação ao mesmo período de 2022.