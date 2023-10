Na Ponta da Língua: Gladson está muito mais alinhado à esquerda do que a direita imagina

Neste final de semana o governo do Estado inaugura a clínica especializada em saúde de travestis e transexuais. Essa não é a primeira ação, tomada pelo governador Gladson Cameli, que poderia ser facilmente aplicada por um político de esquerda. Sendo assumidamente de centro-direita, Gladson vem sancionando projetos e tomando iniciativas que nem a esquerda acreana, que defende os direitos das minorias, por 20 anos no poder, não conseguiu fazer. Por exemplo, foi o primeiro governador a criar uma Secretaria dos Povos Indígenas, criou uma Secretaria da Mulher, sancionou o Dia da Diversidade LGBTQIAPN+ no Acre, além de instituir o ‘Orçamento Sensível de Gênero’, uma iniciativa que tem com o objetivo promover a igualdade de gênero, a inclusão social e a redução das desigualdades sociais na distribuição de recursos públicos. Gladson lançou ainda o Plano de Ação para empregabilidade de pessoas LGBTQIAPN+ . Todas pautas da esquerda.

Meio Ambiente

Gladson ainda embarcou de cabeça na pauta do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. Levou o nome do Acre para o protagonismo no debate de eventos internacionais que debatem o assunto e a preservação da Amazônia Brasileira. Mais uma vez, pautas dos ecossocialistas.

Sabe como fazer

Gladson não é bobo, sabe que precisa agradar também sua base. Boa parte do seu eleitorado, por exemplo, condena a esquerda e suas pautas defendidas. Mas o governador encontrou o equilíbrio nos debates e optou pela democracia. Sobre o assunto do Meio Ambiente, Gladson entendeu que dá pra desenvolver sem desmatar. É assim que se faz. Um democrata não deve escolher o extremos. Independente de ideologia.

Rixa

O ranço do vereador João Marcos Luz com a deputada federal Socorro Neri só aumenta. Após ela dizer que iria fazer uma denúncia formal ao Ministério Público do Acre para que investigue o caso da confusão envolvendo a agressão do cantor Diogo Soares, o líder do prefeito Bocalom na Câmara disse que Socorro “não cuida nem do próprio mandato”. Essa treta ainda vai render.

Disposta

Falando em Socorro Neri, a deputada assinou um ofício destinado ao prefeito Tião Bocalom, informando sobre a escolha do Progressistas em oficializar o secretário de Governo, Alysson Bestene, como pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco. O texto diz ainda que Bocalom está livre para procurar outro partido para disputar a reeleição no ano que vem, sem correr o risco de sofrer sanções. É a deputada disposta a ver o velho Boca saindo do Progressistas pela porta de trás.

Não vai ser fácil

Engana-se quem acha que Bocalom vai deixar o Progressistas fácil desse jeito. Turrão do jeito que é, o prefeito vai esperar o último minuto, irá tentar contornar a história e se de fato sair do partido, deixará a sigla como um mártir. Lembrando que com o PP rachado, o caminho para Alysson não está totalmente aberto e tranquilo.

Trabalho interessante

O deputado Eduardo Ribeiro vem apresentando projetos interessantes na Aleac. Nesta semana conseguiu a aprovação na CCJ de um PL que prevê que a Energisa seja obrigada a oferecer as condições necessárias para que o consumidor pague o talão de luz no ato do desligamento, evitando a taxa de religamento. Ótima iniciativa.

No lugar certo

Sabe quem estava nos corredores da Câmara Municipal de Rio Branco durante o manifesto dos artistas e fazedores de cultura? O ex-deputado Daniel Zen, que hoje preside o PT no Acre. Os artistas sempre foram da base petistas e da esquerda acreana. Zen sabe que precisa fortalecer a relação com esse público para ter apoio nas eleições do ano que vem.

Apoio

A vereadora Elzinha Mendonça parece ter finalmente encontrado um aliado na oposição ao prefeito Tião Bocalom: o vereador Fábio Araújo, 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Na quiproquó envolvendo a Fundação de Cultura e os artistas, Fábio confrontou o presidente da FGB, fez um duro discurso e se posicionou publicamente sobre os fatos, repudiando a agressão contra o cantor Diogo Soares. O vereador de fato deixou a base de Bocalom. É claro que para isso ele precisou perder os cargos que tinha na Prefeitura.

Até a oposição elogia

A delegada Mardhia El-Shawwa, secretária de Estado da Mulher, se reuniu com o líder da oposição na Aleac, deputado Edvaldo Magalhães. Até a oposição sabe que a delegada vem fazendo um importante trabalho à frente da Semulher. Inclusive, quando o governador Gladson Cameli criou a pasta, recebeu elogios de Edvaldo.

Destaque

Mesmo longe da Câmara dos Deputados há um tempo, Perpétua Almeida, que hoje ocupa um cargo federal na Abid, vem vendo os frutos das suas destinações de emendas em 2023. Só essa semana foram R$ 715 mil na conta do município de Rodrigues Alves para a Prefeitura comprar kits para casa de farinha, moenda de cana e barcos. Depois, foram mais R$ 300 mil para Xapuri para o Programa de produtores de Jambu. Mais cedo, Perpétua garantiu quase R$ 1,3 milhões para Cruzeiro do Sul.

Certeira

A vice-governadora Mailza Assis disse ao ContilNet que ainda tem muita coisa para acontecer em relação às eleições do ano que vem. “O que vai prevalecer é o que a população decidir”, disse. Ou seja, as próximas pesquisas irão traçar os caminhos Progressistas.

Off

– Com o recente caso do imbróglio envolvendo a FGB e os artistas de Rio Branco, já tem gente de olho no cargo do presidente do órgão;

– Soube, inclusive, se a vice-prefeita Marfisa Galvão assumir a Prefeitura interinamente, o presidente Anderson Gomes deve ser exonerado no mesmo dia;

– A ministra Marina Silva não vem mais ao Acre e precisou cancelar a visita na Resex Cazumbá Iracema. Fontes disseram que o governo não ligou muito para a visita ministerial e nem iria enviar uma comitiva para recebê-la;

– Não vai demorar muito tempo pro atual líder do governo na Aleac, Manoel Moraes deixe o cargo;

– Cruzeiro do Sul deve ter mais um candidato à Prefeitura no páreo. E o nome ronda os corredores da Aleac. Anotem!

– Falando em Prefeitura no interior, o ex-prefeito de Senador Guiomard, Celso Ribeiro, que teve uma prisão ridícula, deve estar mais dentro do que nunca nas eleições do ano que vem. Não como candidato, mas como definidor de nomes.