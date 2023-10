Na Ponta da Língua: membros do governo que não apoiarem candidatura de Alysson deverão deixar o cargo

A festa na sede do Progressistas, realizada nesta segunda-feira, deixou um recado claro: a estrutura do governo do Estado estará em peso dedicada à candidatura do secretário Alysson Bestene para a Prefeitura de Rio Branco. Ou seja, quem não estiver satisfeito com a decisão, o que correu nos corredores na sede do partido foi: deverá entregar o cargo que tem e apoiar o candidato que bem entender.

Pesquisa clara

A pesquisa realizada pela RealTime Big Data revelou o que todos já sabiam: Bocalom não é cachorro morto e irá dar trabalho nas eleições do ano que vem. O prefeito tem a estrutura do Executivo Municipal nas mãos e segue sendo um dos favoritos para o ano que vem.

Cedo

Ainda é muito cedo para definir qualquer coisa em relação às eleições do ano que vem baseada na pesquisa divulgada nesta segunda-feira. Por exemplo, Alysson Bestene aparece com apenas 2% das intenções de voto. Porém, com a oficialização do nome dele como pré-candidato, nas próximas pesquisas o Alysson deverá subir alguns pontos e até o final do ano entrar na disputa para valer.

Um tucano intruso

Alysson deve ficar atento sobre quem anda cercando seu terreno. Na festa que oficializou o seu nome como pré-candidato, estava presente o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, que também corre como pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, pelo PSDB. Existe um tucano intruso dentro do Progressistas.

Não dá para passar pano

Mesmo sendo um dos presidentes que mais inauguraram obras e revitalizações de espaços públicos de Cultura, Kinpara precisa entender que a FEM não pode ser utilizada como palco evangélico.

Fica querida, vai ter bolo

Falando em Cultura, a Câmara dos Vereadores foi palco de um impropério nesta terça-feira. O líder do prefeito, João Marcos Luz, e o vocalista da banda Los Porongas, Diogo Soares, bateram boca e quase saíram no tapa por conta de um protesto a respeito de uma contratação, sem licitação, da prefeitura com uma empresa de Sena Madureira. O cantor precisou ser retirado por seguranças. No final? Os parlamentares se reuniram todos fora da Câmara para comer bolo em comemoração ao Dia do Vereador.

De volta à Casa

Após dias afastados para cumprir agendas internacionais, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, voltou a presidir a sessão da Casa, nesta terça-feira (3).

Ausências

Mais uma vez a história se repetiu: nenhum vereador de Rio Branco do PP compareceu à festa de lançamento da pré-candidatura de Alysson Bestene. Nem mesmo o primo, Samir Bestene. Além do Progressistas, a família Bestene também está rachada.

Vem aí

O governo do Estado enviou para a Assembleia Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária Anual 2024, com previsão de R$ 10.788.871.605,98 para o próximo ano. O líder da oposição, deputado Edvaldo Magalhães, já deixou claro na sessão desta terça-feira que os debates sobre o PL serão acalorados. O líder do governo, deputado Manoel Moraes, vai precisar se articular bem para travar um embate que promete.

Filho da fronteira

O deputado Tadeu Hassem cumpre um papel importante como defensor de Basiléia e da tríplice fronteira. E está certo. A parte mais forte da sua base vem de lá. Além disso, ele e a irmã, atual prefeita do município, Fernanda Hassem, pretendem eleger Suly Guimarães como sucessora ao cargo. Na sessão desta terça-feira, o deputado voltou a cobrar mais ações em relação ao combate de crimes de fronteira.

Aprovada e amada

Falando em Fernanda Hassem, a prefeita mostra o porquê de ter uma aprovação recorde em Brasiléia. Ela anunciou o pagamento retroativo do piso de enfermagem para todos os profissionais do município. A prefeita conseguiu achar uma solução para um problema que vem sendo enfrentado por todos os prefeitos.

Nome da COF

Tadeu tem tudo para se destacar ainda mais nas próximas semanas. É que com a chegada das matérias da Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Plano Plurianual (PPA) à Aleac, ele, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, terá todos os olhares sob ele. Tadeu informou que serão realizadas reuniões de distribuição e discussões sobre o orçamento, além de uma audiência pública para debater o assunto com as diferentes categorias e poderes, “buscando aprovar a lei de forma transparente e eficaz”.

Que culpa tenho eu?

O deputado Afonso Fernandes, do PL, que tem ligação com a empresa Red Pontes, aquela que vem atrasando salários de servidores terceirizados da Saúde, culpou alguns veículos de imprensa de ‘atacar’ a sua honra. O parlamentar deveria regularizar a situação da empresa e deixar de querer culpabilizar alguém sobre um problema criado pela falta de gestão. É simples!

Serafim

O prefeito Mazinho Serafim foi internado nesta segunda-feira (2) após sentir fortes dores nos rins. De acordo com assessores, o prefeito está fazendo uma bateria de exames e deverá ter alta nos próximos dias.

Off