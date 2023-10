Na Ponta da Língua: Petecão deve indicar vice na chapa de Alysson após conversa com Mailza

O senador Sérgio Petecão havia dito que só iria definir os caminhos que o PSD iria seguir nas eleições para a Prefeitura de Rio Branco somente no ano que vem. Porém, uma reunião a portas fechadas com a vice-governadora Mailza Assis, uma das articuladoras políticas do Progressistas, fez Petecão mudar de ideia. Uma fonte dentro do PSD disse à coluna, que o partido deve anunciar nos próximos dias um posicionamento oficial de apoio à candidatura de Alysson Bestene em 2024.

Namoro antigo

Progressistas e PSD já têm um namoro antigo. Petecão esteve no mesmo palanque do governador Gladson Cameli nas eleições de 2018. Em 2020, quase o senador entrou no barco da prefeita Socorro Neri, mas acabou escolhendo o nome de Tião Bocalom para apoiar. Parece que agora esse casamento tem tudo para acontecer.

Bomba

A informação da reunião entre Mailza e Petecão caiu como uma bomba no colo do MDB, Flaviano Melo, Marcus Alexandre e companhia. O partido já dava como certa a entrada do PSD na coligação da chapa de Marcus na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

Um estranho no ninho

Falando em eleições, Minoru que ocupa um cargo no alto escalão do governo deve resolver a sua vida nos próximos meses. Até o momento ele diz que é pré-candidato à prefeito de Rio Branco. Porém, o candidato oficial do governo do Estado é o secretário Alysson Bestene. Portanto, só há um caminho para Minoru: ou sobe no mesmo palanque que Bestene em 2024 ou deve entregar a FEM e os inúmeros cargos que tem.

Mais moradias

A Prefeitura de Rio Branco retomou as obras que estavam paradas em algumas moradias populares no bairro Santo Afonso, no 2º Distrito da capital. Ao todo, Bocalom entregou 16 casas. Se preparem que até o ano que vem o prefeito deve entregar ainda mais.

Deu sorvete

A deputada federal Meire Serafim (União), publicou uma foto ao lado do marido, o prefeito Mazinho, de Sena Madureira, tomando um sorvete. A parlamentar tranquilizou a população e disse que Mazinho, que havia sido internado às pressas na semana passada, está melhor e se recuperando bem. Não vai ser agora que o prefeito vai ser derrubado.

Elefante branco

Inaugurada em 2011, a Zona de Processamento e Exportação (ZPE) só deu dor de cabeça para o governador Gladson Cameli. Porém, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, prometeu que o local deve voltar a movimentar a economia e trazer avanços para a região do município de Senador Guiomard. Sem dizer como irá correr, Gonzaga só disse que “aquele elefante branco agora vai nos trazer muita felicidade e alegria”. Veremos!

Tucano no jogo

Ainda sobre o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga comemorou os números da última pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Rio Branco. O pré-candidato do PSDB, Minoru Kinpara, atual presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, apareceu com 13%, em 3º lugar nas pesquisas. “Seu compromisso com Rio Branco está cativando corações e conquistando apoio”, disse o presidente da Aleac.

Minoria

Foi triste ver apenas duas políticas do Acre marcando presença na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ em Rio Branco: a vice-prefeita Marfisa Galvão e a deputada estadual Michelle Melo, que inclusive é a única parlamentar do Acre assumidamente gay.

Representante

Michelle vem fazendo um ótimo trabalho em relação à defesa desse público. Nos últimos meses, a deputada conseguiu aprovar um PL reconhecendo o dia 17 de maio como dia estadual de valorização e respeito à diversidade LGBT, buscando promover conscientização social, respeito e valorização à diversidade. Além disso, a deputada também protocolou um projeto que trata sobre a obrigação de fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais e entidades públicas, informando sobre a criminalização de atos discriminatórios contra minorias.

Terceirização da Saúde

As reuniões conjuntas da Aleac aprovaram o PL do deputado Adailton Cruz que torna obrigatório que todos os processos de criação de cargos terceirizados na área de saúde do Estado do Acre sejam remetidos ao Conselho Estadual de Saúde (CES). O PL obriga ainda que posteriormente a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, também avalie e delibere sobre os contratos. O texto evita que o Estado gaste valores exorbitantes com contratações terceirizadas. Ponto para o deputado que vem cumprindo aquilo que prometeu na campanha: defender os servidores da Saúde.

Volto a dizer

A presidente do TJAC, Regina Ferrari, mostra mais uma vez que tem competência para gerir o órgão mais importante do Judiciário. Na última semana ela anunciou a reforma do Fórum de Senador Guiomard. Nesta terça, ao lado do governador Gladson Cameli, ela anunciou a reforma também do Fórum Criminal de Xapuri.

Sensatez

Fica aqui o registro do trabalho bem feito dos deputados estaduais do Acre nesta terça-feira. Os parlamentares se articularam, e aprovaram, a pedido dos familiares e amigos do jovem Fernando Júnior, um projeto de lei que proíbe a venda e uso de linhas de cerol no Acre. Isso tudo em um único dia.

Off

– Se não conseguir se candidatar a prefeita de Brasiléia, Leila Galvão quer emplacar o nome do marido, Nelsinho;

– Quem deve está rindo com essa possível ida do Petecão para base de Gladson é o deputado Eduardo Ribeiro, que não vai mais perder os cargos no governo e nem correr o risco de ser expulso do PSD;

– Começa agora a guerra para saber quem o PSD pode indicar como vice-prefeito na chapa com o Progressistas;

– Dizem que Marfisa Galvão quer mais 4 anos no cargo;

– Alysson e Marfisa formariam uma dupla equilibrada. Resta saber se o secretário de Governo vai entrar nessa;

– Marfisa anda se engraçando até para a deputada Michelle Melo. As duas eram um grude na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+