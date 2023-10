Na Ponta da Língua: presidente da FGB diz que irá abrir a ‘caixa preta’ da Cultura de Rio Branco

Após toda a confusão envolvendo o contrato firmado entre a Fundação de Cultura Garibaldi Brasil e uma empresa de Sena Madureira para gerir mais de R$ 4 milhões dos recursos da Lei Paulo Gustavo, o presidente da instituição, Anderson Gomes, foi ouvido no plenário da Câmara Municipal de Rio Branco para prestar esclarecimentos sobre a situação. Em um discurso incisivo, ele disse que os manifestos dos artistas são ‘politiqueiros’ e ‘esquerdistas que fazem algazarra’.

Caixa preta

O presidente foi além e declarou que o prefeito Tião Bocalom pode destinar o valor que for para o Fundo de Cultura, que não será o suficiente, por conta de questões ideológicas e partidárias. Anderson foi além e disse que o gestão Bocalom quebra um paradigma e um ciclo vicioso, que segundo ele, que há 20 anos domina a Cultura na capital. O presidente disse que a gestão irá ‘abrir a caixa preta da Cultura’.

A vítima no jogo

O líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara, João Marcos Luz, causou o maior alvoroço na confusão com o vocalista da banda Los Porongas, Diogo Soares. Agora, João diz ter sido a vítima na situação e acusa o músico de ter dito fake news no plenário. O parlamentar informou que fez um boletim de ocorrência on-line contra o artista.

Expôs

João Marcos aproveitou para lembrar que Diogo Soares já ocupou cargos comissionados na Cultura durante a gestão do prefeito Marcus Alexandre e da prefeita Socorro Neri. O líder do Bocalom ainda chamou o cantor de ‘playboy’.

Até passou mal

A vice-presidente da Câmara Municipal, Lene Petecão, acabou desmaiando após toda a confusão instaurada no parlamento. Imagina como a vereadora vai reagir quando descobrir que o PSD não tem intenção nenhuma de indicá-la como vice-prefeita na chapa do Marcus Alexandre. Vai ter mais desmaios.

Quem manda eu

Falando em vice, a escolha do nome que deverá preencher essa vaga na chapa do MDB, será justamente do ex-prefeito Marcus Alexandre. Para não ocorrer o que aconteceu com Gladson e Rocha, por exemplo, a escolha será única e exclusivamente pessoal.

Mais uma vez, ela

Adivinha quem foi a ideia de receber os artistas no plenário da Câmara que acabou resultando em toda a confusão? O calo no sapato da Prefeitura: Elzinha Mendonça. A vereadora vem fazendo uma ótima oposição. Conseguiu desestabilizar o líder do prefeito.

Fala, Socorro

A deputada federal Socorro Neri chamou a situação envolvendo os artistas Diogo Soares e Camila Cabeça de “total absurdo” e disse que os músicos foram violentados por seguranças a mando do líder da Prefeitura, João Marcos Luz. A parlamentar declarou ainda que irá fazer uma denúncia formal ao Ministério Público do Acre para que investigue o caso.

Tudo ligado

Elzinha Mendonça e Socorro Neri são amigas antigas e fazem parte do mesmo grupo político. A vereadora, inclusive, sempre foi da base governista quando era prefeita de Rio Branco. Está tudo ligado.

Alto Escalão

O governador Gladson Cameli chamou todos do alto escalão do Executivo para uma reunião de alinhamento, à portas fechadas, no auditório do Museu dos Povos Acreanos. Mais cedo, no Palácio Rio Branco, o governador se reuniu com a vice-governadora, Mailza Assis, que também participou do encontro com secretários, diretores e presidentes de autarquias. Embora o governo tenha divulgado que a pauta da reunião teria sido apenas para tratar das futuras ações do Estado, o encontro acontece exatamente 1 dia após a cerimônia que oficializou o nome de Alysson Bestene como pré-candidato oficial do Progressistas.

Ultimato

A reunião serviu para deixar um recado claro: a prioridade é fortalecer o nome de Alysson para a disputa do ano que vem. Secretários, diretores e presidentes devem passar o aviso para os servidores de suas respectivas pastas. Quem não estiver satisfeito, que deixe o cargo que tem.

Canetada

O governador Gladson Cameli já provou várias vezes que tem a caneta afiada na hora de exonerar quem não segue as determinações do governo.

Mais aliado que muita gente

A Semana do Orgulho LGBTQIAP+ foi iniciada nesta terça-feira com um evento que contou com participação até da banda da Polícia Militar. Porém, o que mais chamou a atenção é que embora seja hétero, o deputado Fagner Calegário foi o único parlamentar da Aleac a participar da cerimônia. Ainda subiu no dispositivo de honra e fez uma fala concisa.

Acerto

Além disso, Calegário anunciou a destinação de uma emenda parlamentar para a construção de um ambulatório especializado no atendimento de pessoas transexuais e travestis. Ótima iniciativa do deputado.

Destaque

A deputada Michelle Melo, única deputada estadual assumidamente LGBT do Acre, não marcou presença na abertura da semana do Orgulho. Entretanto, há de se destacar que a parlamentar é uma das apoiadoras do evento e conseguiu aprovar projetos importantes na Aleac para os direitos e o amparo dessas pessoas. Vem defendendo bem o público e representando a base.

Passaporte cheio

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, vem carimbando e muito o seu passaporte. Após uma extensa agenda institucional pelos Estados Unidos, na Semana do Clima de Nova Iorque, visitação no Porto de Chancay no Peru, reuniões nos Emirados Árabes, JV desembarca agora em Israel, em Tel Aviv.

Off

– O natal da família Bestene promete ter todos os climas e gerar muito entretenimento. Metade está fechada com Bocalom, a outra com Alysson.

– Nesse imbróglio envolvendo a confusão na Câmara Municipal, quem deve estar feliz é a vice-prefeita Marfisa Galvão.

– Ela teve seu indicado exonerado da presidência da FGB no início do ano por conta dos embates. Agora, o substituto vem enfrentando uma crise instaurada.

– Falando em Marfisa, fontes disseram que a vice-prefeita já começou uma campanha contra o Bocalom e pediu chuvas de vaias na abertura da Semana da Diversidade.