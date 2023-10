Na Ponta da Língua: rivais em 2016, Marcus liga e pede ajuda para Sinhasique em campanha do ano que vem

A política é realmente algo engraçado. Em 2016, o prefeito Marcus Alexandre, foi reeleito pelo PT, logo no primeiro turno. A principal rival na época era a vereadora e ex-deputada Eliane Sinhasique, que concorria às eleições pelo MDB. Agora, anos depois, no mesmo partido, Eliane deve está ativa na campanha de Marcus na disputa pela Prefeitura de Rio Branco. Morando no Ceará, ela disse que recebeu uma ligação de Marcus para debater sobre os planos para a capital.

“Ele foi um cara inteligente em ter me ligado, até para a gente passar uma outra visão da administração da cidade”.

Mudanças

Quando era vereadora, Eliane foi uma das líderes da oposição à gestão Marcus Alexandre. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a agora empresária, disse que apesar dos debates intensos com o ex-prefeito, sempre teve uma boa relação com Marcus.

“Quando ele era prefeito, eu estava vereadora e a gente sempre teve uma relação de muito respeito e consideração. Todas as vezes que o procurei, foi para resolver demandas da população, da comunidade, dos bairros”.

Passagem comprada

Fontes no MDB dizem que a ligação de Marcus sacramentou a vinda de Eliane de volta ao Acre. A ex-deputada deve ser um dos nomes que irá tocar as tratativas da campanha para a Prefeitura de Rio Branco.

Ajuda do Governo Lula

O governador Gladson Cameli pediu ajuda ao governo federal para distribuição de caminhões pipa, cestas básicas e água mineral, à população que sofre com a estiagem no Acre.

Comissão

Volto a destacar o trabalho da Assembleia Legislativa em relação à proteção do Meio Ambiente e das nossas florestas. Os deputados instauraram uma Comissão Especial que deve tratar da regulamentação do Código Florestal no Acre. Pedro Longo foi escolhido o relator da comissão.

Juruá

Essa semana iremos descobrir se a bancada federal do Acre realmente está atenta sobre as necessidades de todas as regiões do estado. É que a Aleac promove uma audiência pública em Cruzeiro do Sul para debater os problemas do Vale do Juruá e destacar soluções. Na última audiência realizada pela Casa, em Brasileia, para tratar sobre os desafios do Alto Acre, nenhum senador ou deputado federal participou.

Finalmente

A sessão da Aleac desta quarta-feira trouxe de volta os debates acalorados da base governista versus bancada oposição. O deputado Edvaldo Magalhães leu trechos do pedido da Polícia Federal de desmembrar os inquéritos da Operação Ptolomeu. Na hora o deputado Pedro Longo fez um discurso conciso, bem feito e rebateu à altura. Voltamos aos bons tempos de uma legislatura que estava bem apática e parada.

Só confirmou

O discurso de defesa do deputado Pedro Longo só confirmou o que a coluna disse anteriormente: ele é o nome ideal para ser líder do governador Gladson Cameli e da base governista na Aleac.

Nada de independente

O discurso da deputada Michelle Melo na sessão desta quarta-feira derrubou de uma vez por todas a ideia de que ela seria uma deputada de postura independente. Ela vem tomando atitudes que claramente poderiam ser de uma líder da Oposição na Aleac.

Aproximação

Não é só da vice-governadora Mailza Assis que o senador Sérgio Petecão vem se aproximando. O parlamentar começou a se encontrar também com outros nomes do alto escalão do governo do Estado. Mais recentemente, Petecão teve uma reunião com a procuradora-geral Janete Melo. É o cabeça cada vez mais perto de voltar à base.

Cumpriu

Petecão, aliás, cumpriu o que disse há alguns meses. Só iria voltar para a base de Gladson se fosse procurado por ele ou por Mailza. Não iria atrás de fazer alianças. O que resultou: a vice-governadora, articuladora nata que é, chamou o senador para conversar e garantiu o apoio do senador em 2024, e digo mais, talvez até para 2026.

Pegou fogo

O vereador N. Lima foi acusado de ter chamado a líder da Oposição na Câmara Municipal de ‘deficiente’. Na sessão desta terça-feira, em resposta às acusações, ele apresentou as notas taquigráficas e disse que na verdade tinha chamado a vereadora de ‘deficiente política’, por segundo ele, “ter feito denúncias vazias e sem fundamentos para com a credibilidade do parlamento”. E mudou alguma coisa? Foi uma fala machista do mesmo jeito, capitão!

Mais dinheiro

Mente quem diz que o governo Lula anda trancando recursos federais para o Acre. Só nesta semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária assegurou mais R$43 milhões para melhorias nos ramais do estado.

Off

– Dizem pelos corredores da Aleac que um deputado estadual anda querendo derrubar o secretário de Segurança Pública, Américo Gaia;

– A Prefeitura de Rio Branco foi pega de surpresa com o pedido de exoneração do chefe de gabinete do Bocalom, Arthur Liborino. Pouquíssimas pessoas sabem o motivo;

– O governador surpreendeu a todos com a escolha de Zilmar Rocha para o cargo de secretária de Direitos Humanos. Todos esperavam que a escolha seria indicada pela vice-governadora;

– Zilmar faz parte do grupo político de Gladson no Bujari;

– Se Marcus Alexandre não se mover, corre o risco do MDB lançar a candidatura apenas com os partidos de esquerda do Acre, que já estão mortos politicamente.

– Com a ida do PSD de Petecão para os braços do PP, dificilmente Marcus e o MDB devem montar uma Frente Ampla;

– Seria um baque para os cabeças brancas do MDB ter um vice-prefeito indicado pelo PT, PSOL ou PCdoB;