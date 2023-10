Namorada se declara a brasileiro morto em rave: “Não sei como seguir”

Rafaela Treistman, namorada de Ranani Glazer, brasileiro que foi achado morto após a invasão à rave na qual eles estavam, usou as redes sociais para publicar uma carta de despedida ao companheiro. A jovem conseguiu escapar do ataque ocorrido no último sábado (7/10), em Israel. Pelo Instagram, Rafaela declarou que Ranani salvou a vida dela. “Eu sinto que eu te conheço de outras vidas, não sei… Nossa conexão foi absurda desde o início e eu sou muito grata por ti meu amor… Meu anjo eu te agradeço tanto pelo carinho, por me fazer sentir feliz, por cuidar de mim, por me proteger, até quando estávamos prestes a morrer”, diz trecho da publicação.

Juntamente com o texto, Rafaela publicou diversas fotos ao lado do namorado. Ela afirmou que o gaúcho de 24 anos era um “ser cheio de luz” e que “nunca falhou” ao transmitir a “vibe maravilhosa” que levava consigo.

Ela ainda destacou os sonhos que Ranani tinha, como o de se tornar um DJ famoso e que as músicas que escrevia fossem reconhecidas. Ela contou que os dois, inclusive, chegaram a compor uma canção juntos.

“Sinto a sua falta a cada momento do meu dia, eu de verdade não sei como seguir agora sem você. Penso nos nossos planos pro futuro, penso nos nossos sonhos, nos nossos objetivos… Penso no quanto nos seguramos pra falar de nós dois por respeito a relacionamentos passados quando tudo o que eu queria era gritar pro mundo o quanto eu amo você”, escreveu Rafaela, que declarou seu amor por Ranani, agradeceu pelo carinho durante o relacionamento e desejou que ele descansasse em paz.

Desaparecimento

Ranani Glazer estava desaparecido desde sábado (7/10) após o início do conflito entre Israel e o grupo Hamas. Ele participava da rave Universo Paralello quando o local foi invadido por homens armados, ainda no sábado. O evento ocorria no deserto de Negev, perto de Re-im, no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza. A morte de Glazer foi confirmada pelo Itamaraty.

“O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”, disse o Itamaraty, em nota divulgada nesta terça-feira (10/10).