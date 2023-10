Namorado de Mariana Rios é herdeiro de bilhões: saiba o valor

A cantora Mariana Rios, de 38 anos, e o empresário João Luis Diniz D’Avila, de 27, estão namorando. Os dois postaram registros momentos juntos em Paris, na França, aguçando a curiosidade dos fãs da atriz sobre o valor da fortuna do rapaz, conhecido por ser herdeiro do bilionário Abilio Diniz, de 86 anos.

Acionista da rede de supermercados Carrefour e da BRF, empresa transnacional brasileira do ramo alimentício, fruto da fusão entre Sadia e Perdigão, Abílio tem uma fortuna avaliada em R$ 12,3 bilhões, segundo a Forbes. Em 2022, o avô do namorado de Mariana Rios era considerado a 16ª pessoa mais rica do Brasil e ocupava a 1163ª posição no mundo.

De acordo com o jornal Extra, o romance entre Juca e Mariana começou no início de setembro, quando os dois foram fotografados aos beijos no camarote do show de Zezé Di Camargo, em São Paulo.

Na época, Mariana havia acabado de dar um ponto final a um breve relacionamento com o ex-deputado federal Guilherme Mussi, ex de Marina Ruy Barbosa.