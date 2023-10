Netflix planeja aumentar preço de assinaturas após fim da greve em Hollywood

De acordo com o WSJ, a Netflix aumentará os preços em “vários mercados em nível global”, começando pelos EUA e Canadá. No momento, não é possível saber qual a porcentagem do aumento nem quando isso ocorrerá. A empresa não comentou a informação.

As negociações entre o sindicato de atores SAG-AFTRA e a Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa os estúdios, estão em andamento, com sua próxima reunião marcada para quarta-feira.

Já o sindicato de roteiristas chegou a um acordo preliminar com a AMPTP na semana passada, após cinco meses de conversas.

Segundo o site The Verge, quando os atores retornarem ao trabalho junto com os roteiristas, a empresa poderá lançar novos conteúdos, o que poderia ser usado como justificativa para elevar o valor da assinatura.

Ano passado, a empresa de streaming aumentou os preços de todos os seus planos no Brasil. O nível Padrão sem anúncios subiu para R$39,90/mês e o plano Premium para R$55,90/mês. A empresa também lançou um plano Padrão com anúncios de US$ R$18,90/mês e ainda manteve o plano Básico por R$25,90/mês.

No início deste ano, a Netflix reprimiu o compartilhamento de senhas e começou a cobrar R$12,90 adicionais por mês para compartilhar sua conta com alguém fora de sua casa. Em maio, o plano foi implementado em mais de 100 países.