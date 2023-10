Nicolau Júnior destaca homenagens a pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento do Juruá

Em uma sessão solene realizada no Senac, na cidade de Cruzeiro do Sul, o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), falou sobre a homenagem a 12 notáveis personalidades e instituições que desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento do Juruá. A cerimônia, que aconteceu na noite deste sábado (14), marcou um momento de reconhecimento e celebração pelo compromisso dos homenageados com a prosperidade da região.

Durante a sessão, o deputado Nicolau Júnior ressaltou a importância de celebrar o legado daqueles que moldaram a história local. “Essa homenagem não é apenas um reconhecimento, mas também uma forma de manter viva a memória daqueles que, de diferentes maneiras, enriqueceram a vida da nossa comunidade. É fundamental que valorizemos e perpetuamos o legado das pessoas que dedicaram seus esforços ao nosso desenvolvimento”, afirmou o deputado.

Entre os homenageados, destacam-se personalidades de diversas áreas, além de instituições que têm desempenhado um papel vital na promoção do crescimento de Cruzeiro do Sul.