Nintendo aposta em nostalgia com novo Super Mario; saiba mais

O TechTudo, que visitou a feira a convite da Intel, conheceu o jogo de perto e conversou com o Bill van Zyll, diretor da Nintendo para a América Latina, sobre localização em português do Brasil, a importância do público brasileiro para a marca e também a respeito do futuro do Switch no mercado. Veja, a seguir, algumas impressões de Super Mario Bros. Wonder e alguns pontos da entrevista com o executivo.

Gameplay nostálgica, mas com novidades

Super Mario Bros. Wonder traz a clássica receita dos jogos de plataforma da Nintendo. O encanador e mais personagens clássicos, como Luigi, Peach, Yoshi, entre outros, ficam disponíveis para percorrer as plataformas 2D em missões de diferentes dificuldades. Os objetivos não mudam em relação aos clássicos da série: você precisa derrotar goombas e outros “inimigos” pela frente, coletar moedas e quebrar tijolos no meio do caminho.

As grandes novidades estão nos gráficos, bem atuais, e na jogabilidade, que varia de personagem para personagem. Isso porque há um sistema de badges que lembra até mesmo jogos de RPG, com poderes específicos disponíveis para cada um. No caso dos testes do TechTudo, jogamos com o Yoshi e habilitamos um salto com giro que permitia alcançar áreas mais altas no mapa, por exemplo.

Diversão para todas as idades

A experiência em si segue o mesmo estilo clássico dos games de plataforma do encanador, e deve divertir usuários de diferentes idades. Essa é, inclusive, uma premissa da Nintendo com Super Mario Bros. Wonder e outros games da empresa. Segundo ele, a nostalgia faz com que Nintendistas clássicos joguem com seus filhos, trazendo uma nova geração para esse universo. “É ótimo tanto para jogadores mais antigos viverem a nostalgia, quanto para a nova geração, afirma.

Além de ser um “norte” para a Nintendo, essa prática já é muito comum no Brasil, e permite um mercado aquecido. Ao TechTudo, Bill van Zyll afirmou ainda que há um “gap” de gerações de Nintendistas no Brasil, e que a marca busca “recuperar” esses fãs.

“O jogador médio aqui no Brasil é cerca de 10 anos mais velho que no México, por exemplo, e tem a ver com esse histórico, de vocês jogando quando eram mais novos. Mas a gente não teve essa presença consistente aqui no Brasil, e, por isso, ‘perdemos’ algumas gerações de crianças no caminho… Estamos trabalhando para consertar isso.”

Localização em português brasileiro

Uma das barreiras recentes para se ter essa presença ainda maior no Brasil é a baixa oferta de jogos com localização em português brasileiro. A Nintendo tem mudado isso aos poucos, e, de acordo com Bill, é um processo demorado, mas que vai render bons frutos – “por agora, é passo a passo; estamos chegando lá”, disse. Super Mario Bros. Wonder, por exemplo, já traz isso desde o lançamento, além de ter vindo primeiro ao Brasil na América Latina, justamente na Brasil Game Show.